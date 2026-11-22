Der FCK kann die Kulisse von über 47.000 Fans auf dem Betzenberg lange nicht nutzen. Gegen Dresden fällt den Roten Teufeln spielerisch wenig ein - bis kurz vor Schluss.

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eine weitere Chance verpasst. Gegen Dynamo Dresden kam die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht nur zu einem mühsamen 2:2 (1:2) und fiel auf den fünften Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga zurück.

«Es ist bei mir ein Mix aus Enttäuschung und Zufriedenheit. Mit Anpfiff war zu spüren, dass wir überhaupt nicht im Spiel waren», sagte Lieberknecht. «In der ersten Halbzeit haben wir gegen den Ball unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt und waren im Mann-gegen-Mann-Verhalten nicht gut. Mit dem Ball fand ich uns dagegen gar nicht so schlecht.»

«Nötige Entschlossenheit gefehlt»

Die Dresdner waren lange nah dran am ersten Auswärtssieg der Saison und sind mit zwölf Zählern jetzt 13. «Vielleicht hat uns im letzten Drittel ein wenig die nötige Entschlossenheit gefehlt. Aber auch der Gegner hatte seine Chancen. Deshalb müssen wir mit dem Punkt leben», sagte Mittelfeldspieler Mario Sauer, der an beiden Toren beteiligt war. «Gerade in dieser Liga gibt es viele Phasen, in denen sich das Momentum verändern kann. Heute war es eben so.»

FCK nimmt sich zwei Minuten Auszeit

Vor 47.376 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion ging der FCK schon in der 6. Minute in Führung, als Sauer eine Flanke von Paul Joly einköpfte. Doch weil sich die Abwehr der Pfälzer danach für kurze Zeit im Tiefschlaf befand, drehten die Gäste die Partie binnen zwei Minuten. Erst traf Ben Bobzien (14.) zum Ausgleich, dann erzielte Patrice Covic (16.) den 2:1-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich ein offenes, aber auf beiden Seiten fahriges Spiel. Der FCK war um den Ausgleich bemüht, konnte aber kaum einmal offensive Impulse setzen. Ein flotter Spielzug führte dann doch noch zum Ausgleich: Sauer passte nach innen, Joly bugsierte den Ball aus kurzer Entfernung über die Torlinie (84.). So vermied Lautern nach dem 0:3 gegen Spitzenreiter Hertha BSC zuvor die zweite Heimniederlage hintereinander.