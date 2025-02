Trauer in Rheinland-Pfalz Justizminister Herbert Mertin ist tot Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 21.02.2025, 17:00 Uhr

i Herbert Mertin ist völlig überraschend am Freitag verstorben. Andreas Arnold/dpa

Trauer um Herbert Mertin: Der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz ist am Freitag verstorben – völlig überraschend. Der Koblenzer (66) war eine Leitfigur der FDP in Rheinland-Pfalz. Sein Tod ist weit über die Landespolitik hinaus ein Schock.

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) ist tot. Der 66-jährige Liberale verstarb am Freitag völlig überraschend. Das bestätigten die rheinland-pfälzische FDP sowie die Staatskanzlei am frühen Freitagabend. Mertin sei bei einem Termin am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) kollabiert und am Freitagnachmittag in einem Koblenzer Krankenhaus verstorben, wie mitgeteilt wurde.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen