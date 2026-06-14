Ursache unbekannt
Junger Mann stirbt nach Autounfall auf der L176
Blaulicht Symbolbild
Der genaue Unfallzeitpunkt steht nicht fest. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Mutmaßlich in der Nacht kommt es bei Baumholder zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Mann stirbt. Noch ist vieles unklar.

Lesezeit 1 Minute

Baumholder (dpa/lrs) - Ein junger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 176 im Landkreis Birkenfeld ums Leben gekommen. Der Unfall zwischen Baumholder und Breitsesterhof geschah mutmaßlich in der Nacht, wie die Polizeiinspektion Baumholder mitteilte. Details zum Opfer wurden zunächst nicht bekannt.

Laut einer Polizeisprecherin soll der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn abgekommen sein. Er soll dann einen Hang hinuntergestürzt und gegen einen Baum gekracht sein. 

Gutachter soll Unfallursache klären

Die Unfallursache und der genaue Zeitpunkt des Crashs seien unklar, sagte die Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach habe ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:260614-930-221823/2

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