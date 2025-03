Winzerstochter, Weinkönigin, Kommunalpolitikerin, Bundestagsabgeordnete, Bundeslandwirtschaftsministerin – und bald Bundestagspräsidentin? Julia Klöckner (52) ist im Gespräch für das aus protokollarischer Sicht zweithöchste Amt im Staate. Die CDU-Politikerin aus Bad Kreuznach soll von der Union als Nachfolgerin von Bärbel Bas (SPD) vorgeschlagen werden, berichtete der „Spiegel“ am Freitag unter Berufung auf Fraktionskreise.

Gegenüber unserer Zeitung wollte Klöckners Büro die Information weder bestätigen noch dementieren. Man sage dazu gar nichts, hieß es lediglich.

Kommt es so, bestätigen sich Gerüchte, die schon länger um die bekannte Rheinland-Pfälzerin herum wabern. Klöckner ist seit 2022 Bundesschatzmeisterin der CDU und gilt in der Partei als einflussreich. Nicht wenige hätten auch eine erneute Berufung als Bundesministerin in einer neuen Großen Koalition für möglich gehalten. Klöckner hatte bei der jüngsten Bundestagswahl ihren Wahlkreis Bad Kreuznach direkt gewonnen – bei der Wahl zuvor hatte SPD-Kontrahent Joe Weingarten sie noch bezwingen können.

Das Vorschlagsrecht für den Posten der Parlamentspräsidentin liegt bei der stärksten Fraktion – also bei Klöckners Union, wobei es laut „Spiegel“ eine Verabredung gebe, wonach der Präsidentenposten an die größere CDU gehe, die CSU besetze dann einen Stellvertreterposten. Im Gespräch sei auch Armin Laschet gewesen. Vorgänger von Noch-Amtsinhaberin Bärbel Bas waren unter anderem Wolfgang Schäuble, Norbert Lammert und Wolfgang Thierse. Ein Rheinland-Pfälzer besetzte den Posten noch nie.

Julia Klöckner wurde 1972 in Bad Kreuznach geboren und wuchs in Guldental auf. Sie studierte in Mainz, besitzt einen Magisterabschluss in Theologie, Politikwissenschaft und Pädagogik sowie das Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien für Religion und Sozialkunde. Erstmals in den Bundestag zog sie 2002 ein. Von 2010 bis 2022 war sie CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz.