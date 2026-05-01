Straße gesperrt
Jugendliche verletzt Mann: Polizei-Großeinsatz in Bad Ems
Illustration - Polizei
In Bad Ems ist die Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Abend in Bad Ems für Aufsehen gesorgt: Auch eine Straße wurde gesperrt. Nun ist klar, was dort passiert ist.

Lesezeit 1 Minute

Bad Ems (dpa/lrs) - Bei einer Messerattacke in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

Tatverdächtig sei eine Jugendliche, sie habe sich später selbst bei der Polizei in Koblenz gestellt und sei festgenommen worden, hieß es. Zwischen der Jugendlichen und dem Mann sei es am frühen Abend in Bad Ems zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 41-Jährige Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden sei. 

Es habe einen größeren Polizeieinsatz gegeben, erklärten die Ermittler. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-22098/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten