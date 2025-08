Jugendliche sprühen Pfefferspray in Linienbus

15-Jährige versprühen in einem Bus in Speyer Pfefferspray, mehrere Fahrgäste beschweren sich. Doch als die Polizei eintrifft, gibt es ein Problem.

Speyer (dpa/lrs) – Zwei 15 Jahre alte Jugendliche haben in einem Linienbus in Speyer Pfefferspray versprüht. Etwa zehn Fahrgäste hätten sich nach dem Vorfall am Samstagnachmittag beim Busfahrer beschwert, teilte die Polizei mit. Allerdings seien sie nicht mehr vor Ort gewesen, als die Polizei den Vorfall aufgenommen habe. Daher baten die Beamten die Fahrgäste, sich zu melden.