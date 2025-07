Jugendliche greifen Obdachlosen an

In der Nacht kommt es in Bad Kreuznach zu einer Begegnung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem Obdachlosen. Die Situation eskaliert.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Mehrere Jugendliche haben in Bad Kreuznach einen Obdachlosen angegriffen. Ein junger Mann soll ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 38-jährige Obdachlose und die etwa sechs Jugendlichen seien in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in Bad Kreuznach aufeinandergetroffen, teilte die Polizei mit.

Es sei zu einem Streit gekommen, der mit dem Angriff auf den 38-Jährigen endete. Der Mann ist demnach nach dem Schlag mit der Flasche, die dabei zu Bruch ging, verletzt zu Boden gegangen und die Jugendlichen flohen. Die Gruppe soll den Angaben zufolge etwa je zur Hälfte aus Mädchen und Jungen bestanden haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.