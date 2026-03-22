Das Beste, weiß beide jetzt tun könnten: sich zügig zusammenfinden und dann ganz auf das Land konzentrieren. Ja, natürlich gab es auch Rücken- oder Gegenwind aus Berlin, aber viele wichtige Themen lagen und liegen vor allem im Land selbst. An ihnen gilt es nun zu arbeiten und nicht ständig in die 15 anderen Länder und in den Bund zu schauen. Irgendwo wird immer gewählt, und die Menschen in Rheinland-Pfalz haben es an manchen Stellen bitter nötig, dass man vor allem auf sie schaut und sich um sie und ihre Probleme kümmert.