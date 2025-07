Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat eine Untersuchung veröffentlicht, die zeigt, wie stark die Bundesländer im Fall eines Jahrhunderthochwassers bedroht sind: Rheinland-Pfalz ist demnach eines der stark betroffenen Gebiete.

Das sind die Ergebnisse der Studie: Die Studie zeigt, dass in RLP 4,34 Prozent der Landesfläche als Hochwasserrisikogebiet eingestuft sind. Besonders alarmierend ist die Zahl von fast 36.000 Wohnadressen, die bei dem Hochwasser Schaden nehmen würden, das statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Die Flut im Ahrtal 2021 etwa gilt als Jahrhunderthochwasser. Gleichwohl: Immer wieder weisen Experten und jetzt auch die DUH darauf hin, dass unter anderem wegen des Klimawandels häufiger als bislang mit extremem Hochwasser zu rechnen ist.

In der Studie wird auch der Hochwasser-Risikograd ausgewiesen. Für diesen Parameter wurde die bei einem Jahrhunderthochwasser potenziell von Schäden betroffene Fläche mit den betroffenen Wohnadressen verrechnet. Der Risikograd wird für RLP mit 7,49 als „sehr hoch“ eingestuft, was laut DUH die Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen deutlich macht. Ab 7,5 Zählern gilt der Risikograd als extrem.

Woher die Daten kommen: Für die Auswertung hat die DUH Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer und der Bundesanstalt für Gewässerkunde betrachtet. Extrem gefährdet sind Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zudem fragte der Verein im vergangenen Sommer in allen 16 Bundesländern ab, welche Schutzmaßnahmen in Bezug auf Hochwasser zwischen 2014 und 2024 ergriffen wurden.

Naturbasierter Hochwasserschutz versus technische Maßnahmen: Die DUH fordert, dass naturbasierte Maßnahmen im Hochwasserschutz Vorrang haben sollten. Dazu zählt etwa, Auen zu renaturieren und Flüsse wieder an ihre natürlichen Überschwemmungsgebiete anzubinden. Solche Schritte seien nicht nur kostengünstiger, sondern bieten laut DUH Vorteile für die Umwelt. Allerdings, erklärt Sabrina Schulz von der DUH: „Unsere Abfrage unter allen Bundesländern bestätigt, dass noch viel zu häufig technische Schutzmaßnahmen gegenüber naturbasiertem Hochwasserschutz bevorzugt werden – das ist teuer und verschenkt das Potenzial, wichtige Nebeneffekte für Biodiversität, Gewässerschutz und Dürrevorsorge zu erzielen.“

Der Blick ins Ahrtal zeigt: Dutzende Maßnahmen, die teils bereits in den Hochwasserschutzkonzepten der Kommunen enthalten sind, sollen der Ahr mehr Raum einräumen. Zugleich wird über 17 große Regenrückhaltebecken/Erddämme diskutiert. Ein weiteres Becken ist am Vinxtbach angedacht.

Generell attestiert der Verein allen Ländern Nachholbedarf im naturbasierten Hochwasserschutz, stellt für RLP aber ein Positivbeispiel hervor: Hierzulande arbeiten das Umwelt- und Klimaschutz-Ministerium und die Landesforsten zusammen, um den Wasserrückhalt im Staatswald zu verbessern. „Durch das Schließen von Gräben und das Anlegen von Sickermulden wird der natürliche Wasserrückhalt gefördert“, erläutert die DUH.

Was die DUH zudem fordert, um Menschen besser zu schützen: Die DUH betont, dass die Länder die Kommunen unterstützen müssen, um sie besser auf Extremwetterereignisse vorzubereiten. Dies umfasse sowohl finanzielle Hilfe als auch eine bessere Koordination und einen Überblick über die Maßnahmen. RLP hat hier bereits erste Schritte unternommen, doch es besteht großer Handlungsbedarf, betont die DUH. Eine weitere Stellschraube für einen verbesserten Schutz ist der Rückbau von Gebäuden und Infrastrukturen in Überschwemmungsgebieten. Dadurch könnten, so die DUH, neue freie Flächen für die Wiederanbindung von Auen gewonnen und Gebäude aus der Hochwassergefahrenzone verlagert werden. Die Länder müssten Rückbaumaßnahmen fördern und mehr Daten zu ihren Hochwasserschutzmaßnahmen erheben, um diese vergleichbarer zu gestalten. Und: Die DUH hebt hervor, dass ein Austausch zwischen den Ländern nötig sei, um gute Lösungen für den naturbasierten Hochwasserschutz zu entwickeln. RLP könne eine Vorreiterrolle einnehmen.