Influenza und Grippeinfekte überrollen Rheinland-Pfalz – und zu wenige Menschen sind geimpft. Wie die Hausärzte im Land mit der Situation klarkommen und ob eine Impfung jetzt noch Sinn ergibt, erklärt die Vorsitzende des Hausärzteverbands.
Schnupfnasen, Husten, Abgeschlagenheit – über Rheinland-Pfalz rollt seit Beginn des Jahres eine Grippewelle, und sie sorgt für volle Wartezimmer in den Hausarztpraxen. Eine Statistik des Landesuntersuchungsamtes weist auf: Das Influenzavirus ist auf dem Vormarsch.