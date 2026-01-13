Grippewelle in Rheinland-Pfalz
Ist es jetzt schon zu spät für eine Grippeimpfung?
Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz ist in vollem Gange, aber die Vorsitzende des Hausärzteverbands warnt: "Der Höhepunkt der Influenzawelle ist noch nicht erreicht." Ob es für eine Grippeimpfung bereits zu spät ist? (Symbolfoto).
Elisa Schu. picture alliance/dpa

Influenza und Grippeinfekte überrollen Rheinland-Pfalz – und zu wenige Menschen sind geimpft. Wie die Hausärzte im Land mit der Situation klarkommen und ob eine Impfung jetzt noch Sinn ergibt, erklärt die Vorsitzende des Hausärzteverbands.

Lesezeit 2 Minuten
Schnupfnasen, Husten, Abgeschlagenheit – über Rheinland-Pfalz rollt seit Beginn des Jahres eine Grippewelle, und sie sorgt für volle Wartezimmer in den Hausarztpraxen. Eine Statistik des Landesuntersuchungsamtes weist auf: Das Influenzavirus ist auf dem Vormarsch.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGesundheit

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten