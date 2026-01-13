Grippewelle in Rheinland-Pfalz Ist es jetzt schon zu spät für eine Grippeimpfung? Kim Fauss 13.01.2026, 06:00 Uhr

i Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz ist in vollem Gange, aber die Vorsitzende des Hausärzteverbands warnt: "Der Höhepunkt der Influenzawelle ist noch nicht erreicht." Ob es für eine Grippeimpfung bereits zu spät ist? (Symbolfoto). Elisa Schu. picture alliance/dpa

Influenza und Grippeinfekte überrollen Rheinland-Pfalz – und zu wenige Menschen sind geimpft. Wie die Hausärzte im Land mit der Situation klarkommen und ob eine Impfung jetzt noch Sinn ergibt, erklärt die Vorsitzende des Hausärzteverbands.

Schnupfnasen, Husten, Abgeschlagenheit – über Rheinland-Pfalz rollt seit Beginn des Jahres eine Grippewelle, und sie sorgt für volle Wartezimmer in den Hausarztpraxen. Eine Statistik des Landesuntersuchungsamtes weist auf: Das Influenzavirus ist auf dem Vormarsch.







Artikel teilen

Artikel teilen