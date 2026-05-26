Viele Männer zwischen 35 und 50 wohnen alleine, bei Frauen sind es vor allem Seniorinnen. Große Unterschiede gibt es auch zwischen Stadt und ländlichen Gebieten.

Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz sind Ein-Personen-Haushalte die häufigste Wohnform. Sie kommen auf einen Anteil von 39 Prozent an den 1,97 Millionen Haushalten im ganzen Bundesland, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems anhand von Erstergebnissen des Mikrozensus für 2025 mitteilte. In Rheinland-Pfalz leben insgesamt gut 4,1 Millionen Menschen.

Zweipersonenhaushalte haben einen Anteil von 35 Prozent, Haushalte mit fünf oder mehr Menschen sind dagegen die Ausnahme (3,9 Prozent). Der Anteil der Alleinlebenden steigt mit der Gemeindegröße: In Großstädten mit mindestens 100.000 Einwohnern leben knapp 48 Prozent der Menschen alleine, in kleineren Gemeinden unter 20.000 Einwohnern dagegen nur 35 Prozent.

Auffällig sind auch Unterschiede nach Geschlecht und Alter. Bei den Frauen ist etwa jede zweite alleinlebende 65 Jahre oder älter. Bei Männern sieht das etwas anders aus: 23 Prozent sind 35 bis 50 Jahre alt, ebenso hoch liegt der Anteil bei den Männern ab 65 Jahren. Die allgemein höhere Lebenserwartung von Frauen erklärt nach Angaben der Statistikbehörde den deutlich höheren Anteil von Seniorinnen bei weiblichen Alleinlebenden.