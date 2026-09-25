Eine 18-Jährige wird in einem Regionalzug mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Jetzt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Er soll in einem Regionalzug in der Nähe der saarländischen Stadt Sulzbach mit einem Messer von hinten auf eine junge Frau eingestochen haben: Jetzt muss sich der Mann wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten.

Der Angeklagte, der zur Tatzeit im März 21 Jahre alt war, soll laut Anklage in der Absicht gehandelt haben, seine Bekannte zu töten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Mordmerkmal der Heimtücke vorliegt.

Die damals 18-Jährige wurde bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei kannten sich die beiden. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Angaben zum Motiv gab es damals nicht.

Sowohl die Frau als auch der Verdächtige haben laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Prozess ist bis zum 28. September terminiert.