1. „Elefantenrunde“ vor Wahl
IHK-Wahlgipfel: Dafür kämpfen die 6 Spitzenkandidaten
Der Amtsinhaber und sein Herausforderer: SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer (re.) und CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder (li.) stehen beim Wahlgipfel der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz gemeinsam auf einer Bühne.
Nathalie Zimmermann

Ein seltener Anblick: Bei der ersten „Elefantenrunde“ vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl treffen alle sechs Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aufeinander. Wofür sie beim Wahlgipfel der Industrie- und Handelskammern eintraten.

Lesezeit 4 Minuten
Den Industrie- und Handelskammern (IHKs) Rheinland-Pfalz ist am Montagabend etwas gelungen, was nicht vielen glücken wird: Bei einem IHK-Wahlgipfel zur Landtagswahl am 22. März haben die Kammern alle sechs Spitzenkandidaten der im Landesparlament vertretenen Parteien auf ein Podium geladen – und alle sind gekommen.

