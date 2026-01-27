Ein seltener Anblick: Bei der ersten „Elefantenrunde“ vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl treffen alle sechs Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aufeinander. Wofür sie beim Wahlgipfel der Industrie- und Handelskammern eintraten.
Lesezeit 4 Minuten
Den Industrie- und Handelskammern (IHKs) Rheinland-Pfalz ist am Montagabend etwas gelungen, was nicht vielen glücken wird: Bei einem IHK-Wahlgipfel zur Landtagswahl am 22. März haben die Kammern alle sechs Spitzenkandidaten der im Landesparlament vertretenen Parteien auf ein Podium geladen – und alle sind gekommen.