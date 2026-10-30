Ein Mann wird tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Die Ermittler wissen zunächst nicht, wer er war. Nun gibt die Staatsanwaltschaft neue Details bekannt.

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Fund eines mutmaßlich getöteten Mannes in einem Treppenhaus in der Mainzer Innenstadt steht seine Identität fest. Er war 39 Jahre alt und polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wie Oberstaatsanwältin Andrea Keller in Mainz der Nachrichtenagentur dpa sagte. Als tatverdächtig gilt ein 41-jähriger Landsmann des Opfers, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.

Der 39-Jährige war am vergangenen Freitag leblos in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Rettungskräfte hatten nur noch seinen Tod feststellen können. Bei den Ermittlungen hatte sich schnell ein Tatverdacht gegen den 41-Jährigen erhärtet. Er war noch am Tattag festgenommen worden.

Tatverdächtiger und Opfer kannten sich

Der mutmaßlich getötete 39-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft Mainz keine Ausweispapiere bei sich und konnte zunächst auch nicht von Zeugen identifiziert werden. Den Angaben zufolge kannten sich der 41-Jährige und das Opfer. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.