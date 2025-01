125 Jahre Handwerksgeschichte HwK Koblenz startet mit 600 Gästen in ihr Jubiläumsjahr 10.01.2025, 18:00 Uhr

i Neujahrsempfang bei der Handwerkskammer Koblenz. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Kammerpräsident Kurt Krautscheid sprachen zu den gut 650 Gästen. Und es gab eine Geburtstagstorte. Die HwK wird 125 Jahre alt. Sascha Ditscher

Mit 650 Gästen in ihrem Zentrum für Ernährung und Gesundheit ist die Handwerkskammer Koblenz in ihr Jubiläumsjahr gestartet. Präsident Krautscheid spannte beim Neujahrsempfang den Bogen vom Jahr 1900 bis ins Jetzt.

Mit einem Neujahrsempfang ist die Handwerkskammer (HwK) Koblenz in ihr Jubiläumsjahr gestartet – die Kammer wird 125 Jahre alt. Dachdeckermeister Kurt Krautscheid, der zwölfte Kammerpräsident seit Gründung, widmete sich in seiner Rede sowohl aktuellen Herausforderungen in „Zeiten eines politischen Neustarts mit Blick auf die Wirtschaft im Land“ als auch historischen Wegmarken: „Zwei Weltkriege, die von deutschem Boden ausgingen und hierher mit ...

