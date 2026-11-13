Bundesweit gab es heute Klimaproteste - auch in Rheinland-Pfalz. Wie viele Menschen waren dabei?

Mainz/Bingen (dpa/lrs) – Anlässlich der Weltklimakonferenz in der Türkei sind heute in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz Menschen für Klimaschutz auf die Straße gegangen. Zum noch andauernden «Klimastreik» in Mainz versammelten sich nach Schätzungen der Polizei am Nachmittag rund 300 Teilnehmende. In Bingen nahmen den Beamten zufolge um die 50 Menschen teil, bei einer stationären Kundgebung in Bad Kreuznach am Vormittag etwa 25.

Eine weitere Klima-Demonstration findet heute ab 17.00 Uhr in Koblenz statt. Die Organisatoren hatten dort laut Polizei mit etwa 150 Teilnehmenden gerechnet. Im Saarland startet zur selben Zeit eine Demonstration in Saarbrücken.

Zum Protest aufgerufen hatte die deutsche Umweltbewegung Fridays for Future. Bundesweit wurden für heute Aktionen und Demonstrationen an rund 70 Orten angekündigt. In ihrem Aufruf forderten die Aktivisten unter anderem, dass Deutschland und andere Industriestaaten mehr Geld für die Anpassung von Entwicklungsstaaten an die Erderwärmung und ihre fatalen Folgen bereitstellen – also etwa heftigere und häufigere Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und Unwetter.