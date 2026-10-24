Rund 800 Menschen haben in Koblenz gegen den Sozialabbau protestiert. Auch in Kaiserslautern sind Demonstranten auf die Straße gegangen. Der DGB wirft der Bundesregierung ungerechte Kürzungen vor.

Koblenz/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Rund 800 Teilnehmer haben in Koblenz gegen Kürzungen im Sozialstaat demonstriert. «Wir wollten hier vor Ort deutlich machen, dass auch die Beschäftigten in Koblenz nicht einverstanden sind mit den Plänen der Bundesregierung», sagte ein Sprecher des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Dieser hatte unter dem Motto «Gerechtigkeit statt Sozialabbau - Rote Karte dem Kahlschlag!» zum Protest aufgerufen.

Der DGB kritisiert geplante Kürzungen der Bundesregierung. Diese seien ungerecht und sicherten keine Arbeitsplätze, erklärte der Koblenzer DGB-Regionsgeschäftsführer Sebastian Hebeisen. Der Sozialabbau treffe Beschäftigte, Familien sowie Rentnerinnen und Rentner.

Zusätzlich zu der Demonstration in Koblenz haben sich auch am Schillerplatz in Kaiserslautern am Nachmittag rund 100 Menschen für eine Demonstration versammelt. Zu dem Protest hatte der Landesverband der Linken in Rheinland-Pfalz auf seiner Webseite aufgerufen.