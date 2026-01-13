Überwältigende Emotionen: In der Sat.1-Sendung „Notruf“ haben Betroffene des Hoteleinsturzes in Kröv davon berichtet, wie sie die vielen Stunden überstanden, in denen sie verschüttet waren.
Lesezeit 6 Minuten
Sie kann nicht zurück. Nicht mehr. Im Januar 2025 sei Edi Hoefnagel zuletzt an dem Hotel gewesen, das im August 2024 eingestürzt war und sie mit ihrer Familie über Stunden unter den Trümmern begraben hatte. Doch jetzt möchte sie nicht mehr dorthin. „Wenn ich meine Augen schließe, bin ich wieder unter den Trümmern“, sagt die junge Niederländerin im Interview mit der Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer.