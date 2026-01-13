Betroffene schildern Drama Hoteleinsturz in Kröv: „Wir dachten, Jamie ist tot Ursula Bartz 13.01.2026, 18:30 Uhr

i Moderatorin Bärbel Schäfer spricht in der Sat.1-Sendung „Notruf“ mit Edi Hoefnagel in Kröv darüber, wie sie den Hoteleinsturz erlebt hat. SAT.1/Joyn

Überwältigende Emotionen: In der Sat.1-Sendung „Notruf“ haben Betroffene des Hoteleinsturzes in Kröv davon berichtet, wie sie die vielen Stunden überstanden, in denen sie verschüttet waren.

Sie kann nicht zurück. Nicht mehr. Im Januar 2025 sei Edi Hoefnagel zuletzt an dem Hotel gewesen, das im August 2024 eingestürzt war und sie mit ihrer Familie über Stunden unter den Trümmern begraben hatte. Doch jetzt möchte sie nicht mehr dorthin. „Wenn ich meine Augen schließe, bin ich wieder unter den Trümmern“, sagt die junge Niederländerin im Interview mit der Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer.







