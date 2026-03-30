Die Kammer selbst spricht von anfänglichen technischen Problemen, hält die Mitgliederbefragung aber für insgesamt ordnungsgemäß. Und doch wird intern über das weitere Vorgehen beraten.

Mainz (dpa/lrs) – An der Mitgliederbefragung bei der heftig in der Kritik stehenden Pflegekammer Rheinland-Pfalz haben bislang rund 5.200 Menschen teilgenommen. Die Kammer sprach in einer Mitteilung von einer «hohen Beteiligung trotz holprigem Start». Zum Start der Online-Umfrage am 23. März sei es zu technischen Einschränkungen gekommen. Die Seite sei für kurze Zeit nicht erreichbar gewesen, Server seien wegen sehr hoher Zugriffszahlen an ihre Belastungsgrenze gestoßen. Daraufhin seien die Kapazitäten erweitert worden.

Wegen Problemen bei der Befragung hatte die Gewerkschaft Verdi sogar deren Abbruch gefordert. Von der Kammer hieß es nun, die Umfrage verlaufe insgesamt ordnungsgemäß. Nichtsdestotrotz befasse sich die Vertreterversammlung mit der Kritik und berate, wie es weitergehen soll, teilte eine Sprecherin der Kammer auf Anfrage mit – ob die Umfrage wie geplant bis zum 2. April weiterläuft, sie abgebrochen oder der Zeitraum verlängert wird.

Die 2016 entstandene Kammer, die sich um die Interessen von rund 40.000 Pflegekräften im Land kümmern soll, steht wegen ihrer mit Kosten verbundenen Pflichtmitgliedschaft in der Kritik. Außerdem sehen zahlreiche Mitglieder ihre Belange von der Kammer nicht vertreten und stellen deren Fortbestand infrage. Die Ergebnisse der Umfrage könnten mitentscheidend dafür sein, ob es die Kammer weiter geben wird.