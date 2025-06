In der Nacht auf Montag bricht ein Feuer in einem Sägewerk aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Der Brand sei in der Nacht auf Montag in Ramstein-Miesenbach (Landkreis Kaiserslautern) ausgebrochen, teilte die Polizei Westpfalz mit. Demnach habe es in einem Anlagenbereich des Sägewerks gebrannt. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.