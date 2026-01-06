Zweijährige Söhne missbraucht? Hohe Haftstrafen im Missbrauchsprozess Kim Fauss 06.01.2026, 17:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz sind zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht ist überzeugt, dass die Männer zwei zweijährige Jungen missbraucht haben. Arne Dedert/dpa

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei zweijährigen Kindern wurden nun zwei Männer am Koblenzer Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Einer der Angeklagten ist der leibliche Vater der Jungen. So verlief der erschreckende Prozess.

Der Prozess um mutmaßlichen schweren sexuellen Missbrauch von zwei zweijährigen Jungen ist am dritten Verhandlungstag durch ein Urteil beendet worden: Die zwei Angeklagten wurden am Landgericht Koblenz zu langen Haftstrafen verurteilt.Der Vater der Zwillinge (37) muss für acht Jahre in Haft.







