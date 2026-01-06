Hohe Haftstrafen im Missbrauchsprozess

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei zweijährigen Kindern wurden nun zwei Männer am Koblenzer Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Einer der Angeklagten ist der leibliche Vater der Jungen. So verlief der erschreckende Prozess.
Der Prozess um mutmaßlichen schweren sexuellen Missbrauch von zwei zweijährigen Jungen ist am dritten Verhandlungstag durch ein Urteil beendet worden: Die zwei Angeklagten wurden am Landgericht Koblenz zu langen Haftstrafen verurteilt.Der Vater der Zwillinge (37) muss für acht Jahre in Haft.