Wetter
Höchsttemperaturen bis 32 Grad erwartet
Sommerwetter
Es gibt weiter Sommerwetter. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Es bleibt sehr warm. Am Nachmittag und Abend sind Starkregen und Unwetter möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bis zum Nachmittag bleibt es niederschlagsfrei. Ab dem Nachmittag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich. Vor allem am Abend gebe es ein geringes Unwetterpotential.

Am Mittwoch wird es nach der Wettervorhersage wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei sein. Die Höchsttemperatur liegt laut DWD bei 26 bis 28 Grad, in höheren Lagen um 23 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest.

© dpa-infocom, dpa:260630-930-307448/1

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