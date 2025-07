Knackig heiß wird der Mittwoch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am heftigsten dürfte der Höhepunkt der Hitzewelle am Oberrhein daherkommen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Wochenmitte bringt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland voraussichtlich den Höhepunkt der Hitzewelle. Am Oberrhein erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch bis zu 40 Grad. Auch jenseits des Oberrheins können die Temperaturen demnach 36 bis 39 Grad erreichen, in höheren Lagen bleibt es bei maximal 33 Grad.

Vom späten Nachmittag an können sich über dem Bergland lokale Schauer bilden, die Wahrscheinlichkeit für kräftige Hitzegewitter ist laut dem DWD aber eher gering. Die Nacht dürfte dann vor allem im Norden Regenschauer und etwas Abkühlung bringen.