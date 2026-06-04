Am Morgen meldet eine Radfahrerin eine hilflose Person im Baggersee. Einsatzkräfte suchen mit vereinten Kräften und machen einen tierischen Fund.

Hördt (dpa/lrs) - Mit einem Großaufgebot haben Einsatzkräfte in einem Baggersee nahe der Hördter Rheinaue im Landkreis Germersheim nach einer möglicherweise hilflosen Person gesucht. Nach stundenlangem Einsatz gab die Polizei schließlich Entwarnung. Wie sie mitteilte, wurde mittels Ortungsgeräten und Tauchern ein Welskadaver ausfindig gemacht. Dieser tote Fisch wurde offenbar für eine Person gehalten. Die Suche sei daraufhin eingestellt worden.

Am Morgen hatte eine Radfahrerin eine hilflose Person im See gemeldet. An der Suche hatten sich Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst beteiligt. Auch ein Hubschrauber war zwischenzeitlich im Einsatz, so die Polizei.