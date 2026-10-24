Durch den Sturm stürzt ein Baum auf eine Landstraße und es kommt zum Rückstau. Die alarmierte Feuerwehr hat aber nicht mehr viel zu tun.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) sind Kräfte der Feuerwehr aufgrund des stürmischen Wetters zu einem auf eine Straße umgestürzten Baum gerufen worden. Der Verkehr habe sich zurückgestaut, wie die Feuerwehr mitteilte.

Doch die wartenden Autofahrer griffen zur Selbsthilfe. Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens hätten eine Motorsäge im Wagen gehabt und zusammen mit anderen Wartenden den Baum schon weitestgehend beseitigt. Die Einsatzkräfte hätten am Donnerstag nur noch bei der Grobreinigung der Straße geholfen und eine kleine Ölverschmutzung abgestreut.