Regen, stürmische Böen und mögliche Gewitter: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es am Wochenende ungemütlich. Wie sind die Aussichten?

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet heute wieder stürmisches und teils regnerisches Herbstwetter. Es wehe mäßiger bis frischer Wind, teils mit stürmischen Böen. Örtlich seien auch Sturmböen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 bis 14 Grad.

Am Sonntag ändert sich daran nicht viel. Den Meteorologen zufolge bleibt es stark bewölkt und regnerisch, am Nachmittag sind auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. Erneut seien stürmische Böen und in Höhenlagen auch Sturmböen möglich.

Zum Wochenstart wird es am Montag zunächst etwas freundlicher. Es gebe Wolken, bleibe zunächst aber niederschlagsfrei. Am Nachmittag könne es leichten Regen geben. Die Temperaturen steigen erneut auf 11 bis 15 Grad.