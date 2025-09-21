Temperaturen sinken, Wolken bleiben hartnäckig: Was der DWD für die kommenden Tage im Südwesten vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach dem Wetterumschwung am Wochenende kehrt das wechselhafte Herbstwetter zurück nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Montag soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wolkig bis stark bewölkt werden. Im Süden und Südosten wird schauerartiger Regen erwartet, dabei soll es auch stark bewölkt werden. Mit Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad wird es noch mal etwas kühler.

Auch am Dienstag halten sich die Wolken hartnäckig. Im Südwesten wird teils schauerartiger Regen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad.

Wolken und Regen halten sich auch am Mittwoch weiterhin. Gebietsweise kann der Regen auch kräftiger ausfallen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.