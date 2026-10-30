Herbstliches Wetter breitet sich zum Wochenende über Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus. Wo sich der Nebel lichtet, kann auch die Sonne auftauchen.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend trocken. Nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel zeigt sich am Freitag die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad, bei länger anhaltendem Nebel um 7 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht kann es vor allem in Tallagen und Flussniederungen neblig werden. Örtlich ist Frost in Bodennähe möglich.

Auch am Samstag wird es nach Nebelauflösung meist heiter bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad.

Am Sonntag, dem Feiertag Allerheiligen, ziehen dagegen mehr Wolken auf. Vereinzelt kann es laut der Vorhersage etwas Regen oder Sprühregen geben. Die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad.

Zum Wochenbeginn bleibt es überwiegend stark bewölkt. Am Montag kann es vor allem im Nordwesten etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad.