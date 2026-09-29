Er war mehr als nur der Fahrer von Helmut Kohl. Er galt als dessen enger Vertrauter und Begleiter.

Ludwigshafen (dpa) – Eckhard «Ecki» Seeber war über viele Jahre der Chauffeur von Helmut Kohl – und galt als dessen enger Vertrauter: Am Montag ist Seeber im Alter von 87 Jahren gestorben – einen Tag vor seinem 88. Geburtstag, wie seine Tochter in Ludwigshafen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.

Rund vier Jahrzehnte hatte Seeber den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler Kohl durch die Welt chauffiert – mehr als fünf Millionen Kilometer. Seeber hatte nach dem Tod von Kohl im Juni 2017 auch an einem Gedenkgottesdienst teilgenommen.

Der langjährige Chauffeur selbst soll seine Stelle einmal so beschrieben haben: «Der Chef macht die Politik, und ich fahre.»