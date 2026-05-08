Milde Temperaturen und Sonne vertreiben am Wochenende das nasse Wetter der letzten Tage. Doch bereits Sonntagabend kann es wieder Schauer geben.

Barweiler (dpa/lrs) – Nach regnerischen Tagen zeigt sich am Wochenende die Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Doch bereits ab Sonntagabend wird es wieder regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Heute kann es gegen Nachmittag noch regnen, meist bleibt es aber trocken. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Vor allem der Samstag lädt zu Ausflügen ein: Am Morgen kann es noch nebelig sein, den Großteil des Tages ist es aber sonnig bei 21 bis 24 Grad. In Hochlagen sind es etwa 18 Grad.

Am Sonntag ist es leicht bewölkt, im Laufe des Tages muss mit leichten Gewittern und Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben dabei aber gleich mild wie am Vortag. Der Regen hält in der Nacht zum Montag an. Die neue Woche startet mit vielen Schauern und Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad.