Zum Start in die kommende Woche kann der Regenschirm in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu Hause bleiben. Bei Temperaturen um die 20 Grad bleibt es zudem sehr mild.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es zum Start in die neue Woche heiter und trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es in der Nacht bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad Celsius wechselnd bewölkt. In Tallagen sinken die Temperaturen auf bis zu minus 1 Grad. Gebietsweise könne es dabei zu leichtem Frost in Bodennähe kommen, warnt der DWD.

Der Montag bleibt trocken, die Meteorologen erwarten heiteres bis wolkiges Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad. Auch im Bergland könnte die 20 Grad-Marke geknackt werden. In der Nacht zum Dienstag ist es bei Werten von 3 bis 8 Grad wechselnd bis stark bewölkt, in der Eifel ist Regen nicht ausgeschlossen.

Zur Wochenmitte zunehmend Sonnenschein bei über 20 Grad

Wolkig startet zunächst der Dienstag. Bei Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad wird das Wetter im Tagesverlauf von Norden her zunehmend heiter und es soll überwiegend trocken bleiben. Im Bergland erreichen die Temperaturen Werte zwischen 16 und 18 Grad.

Zur Wochenmitte hin werden Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 23 Grad erwartet.