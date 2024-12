Friendsmas statt Familie Heiligabend in der Theke am Rebstock 24.12.2024, 15:00 Uhr

i Seit mehr als 13 Jahren steht Marco Artale an den Weihnachtsfeiertagen hinter Theke. Dabei geht es oft bis in die frühen Morgenstunden. Justin Buchinger

Friendsmas, also die Feiertage mit Freunden, statt der Familie zu verbringen ist im Trend. Neu ist das aber nur bedingt. Denn sich an Heiligabend in der Kneipe zu treffen, hat vielerorts Tradition. Auch in der Theke am Rebstock in Montabaur.

Für die Feiertage hat Marco Artale die Theke am Rebstock geschmückt. Lichterketten hängen an der Fassade des Fachwerkhauses, es stehen Kerzen auf den Tischen, und Tannenzweige hängen an der Decke. An den Heiligabend kommen viele in die urige Gaststätte in der Innenstadt von Montabaur, um dort nach oder statt Familienfeiern das Weihnachtsfest zu verbringen.

