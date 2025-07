Mainz (dpa) – Ein Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen hat in Mainz und Umgebung für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume gesorgt. Es sei ein kurzes, aber schweres Unwetter gewesen, teilte die Feuerwehr Mainz mit. Neben der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz seien auch die Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen betroffen.

Mancherorts lösten sich auch Gullydeckel und brachen Äste ab, hieß es weiter in einer Mitteilung. Im Mainzer Stadtgebiet seien 20 Einsätze gezählt worden und in den Landkreisen rund 30. Im Bereich Rheinfront in Oppenheim gebe es zwei gesperrte Unterführungen, teilte zudem die Polizei Mainz mit.

Bahnstrecken auch betroffen

Nach Angaben der DB Regio AG – Mitte kam es zu einer Reihe von Verspätungen und Teilausfällen. So wurde unter anderem die Strecke zwischen Bad Münster am Stein und Bad Kreuznach wegen eines umgestürzten Baums gesperrt. Die Strecke von Mainz über Worms nach Mannheim sei auch «beeinträchtigt». Vor allem der Regionalverkehr zwischen Oppenheim und Mainz war von einem auf die Schienen gefallenen Baum betroffen.

Die Bahn kündigte «Folgeverspätungen und kurzfristige Fahrtausfälle» an. Zwischen Wittlich und Trier war die Zugverbindung schon am Vormittag wegen eines umgestürzten Baums zeitweilig unterbrochen.