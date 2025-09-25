In Daaden explodiert ein Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude wird komplett zerstört. Es gibt Verletzte. Die Gasversorgung ist unterbrochen.

Koblenz (dpa) - Ein Wohn- und Geschäftshaus in Daaden im nördlichen Rheinland-Pfalz ist bei einer Explosion komplett zerstört worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gebe es acht Verletzte, teilte die Polizei mit. Ein 15-Jähriger wurde demnach mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen, sieben weitere Menschen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Am Abend war die Polizei sicher: Es befindet sich niemand unter den Trümmern. Es gibt keine Vermissten.

«Nach einer ersten Bewertung ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen», teilte die zuständige Polizei Betzdorf mit. «Offensichtlich fanden in dem Bereich Bauarbeiten statt.» Ob diese die Explosion verursacht haben, müsse noch untersucht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Lauter Knall

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um ein kleineres Haus, in dem sich ein Imbiss und Wohnungen befanden. Laut SWR berichtete der Erste Beigeordnete des Ortes, Timo Lindinger, von einem großen Knall, der im Ort deutlich zu hören und zu spüren gewesen sei. Nach der Explosion gab es laut Polizei einen Brand.

Der Vater des schwer verletzten Jugendlichen soll den Imbiss betrieben haben und auch unter den Verletzten sein. Der Mann habe sich zum Zeitpunkt der Explosion draußen aufgehalten, der Sohn drinnen.

Weiter schrieb die Polizei am Abend: «Wir bitten um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die Opfer und deren Angehörige aktuell keine weiteren Angaben zum Gesundheitszustand der Verletzten gemacht werden können.»

Gasversorgung im Ort unterbrochen

An der Unglücksstelle trat Gas aus. Möglich ist, so die Polizei, dass bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den Bereich zu meiden. Polizei und Rettungskräfte sind seit dem Nachmittag im Einsatz.

Seit der Explosion sei im Stadtgebiet Daaden die Gasversorgung unterbrochen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Netzbetreiber arbeite mit Hochdruck an der Entstörung. Für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger sei eine Anlaufstelle im Bürgerhaus Daaden eingerichtet worden. Dort wird unter anderem die Versorgung mit warmen Getränken und eine Versorgung für Kinder und Säuglinge sichergestellt.