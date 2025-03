Im April will der Verfassungsgerichtshof verkünden, ob die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer gegen die Neutralitätspflicht verstoßen hat. Die AfD klagt in Koblenz. Das sind die Hintergründe.

Hat die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Anfang 2024 mit Statements über die AfD gegen die Neutralitätspflicht verstoßen? Die Antwort auf diese Frage möchte der Verfassungsgerichtshof in Koblenz am Nachmittag des 2. Aprils verkünden. Dies teilte der zuständige Richter am Freitag nach der mündlichen Verhandlung am höchsten Gericht des Landes mit. Dreyer war, wie zu erwarten war, nicht persönlich für den Termin nach Koblenz gereist.

Die Landes- und die Bundespartei der AfD werfen Dreyer und der Landesregierung mit ihrer Klage eine Verletzung des Neutralitätsgebots vor. Konkret geht es um Äußerungen im Januar 2024 auf dem Instagram-Account „ministerpräsidentin.rlp“ sowie über das Internetportal der Landesregierung verbreitete Pressemitteilungen, die einen Aufruf zur Teilnahme an der Demonstration „Zeichen gegen rechts“ enthielten.

i Dreyer bei einer Demo in Mainz: Der Anwalt der AfD sprach davon, dass Dreyer in politischen Aktionismus verfallen sei. Thomas Frey/dpa

In dem Gerichtsstreit in Koblenz geht es auch um eine Rede Dreyers sowie Äußerungen zur Demonstration unter dem Motto „Zeichen gegen rechts“ am 18. Januar 2024 in Mainz. „Wir brauchen einen echten Schulterschluss gegen rechts, damit klar wird: Die demokratische Mehrheit in diesem Land steht zusammen, nie wieder ist jetzt“, soll Dreyer bei der Demonstration erklärt haben, wie auf der Internetseite der Staatskanzlei nachzulesen war.

AfD-Anwalt: Äußerungen seien „drüber“

Christian Conrad vertritt die AfD in dem Rechtsstreit am Verfassungsgerichtshof in Koblenz. Es seien hier staatliche Ressourcen eingesetzt worden, um negative Werbung für die AfD zu machen, sagte der Anwalt über Dreyers Äußerungen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der damaligen Ministerpräsidentin war Anfang des vergangenen Jahres unter anderem Folgendes zu lesen: „Der Begriff ,Remigration‘ verschleiert, was die AfD und andere rechtsextreme Verfassungsfeinde vorhaben.“

Conrad griff diese Statements auf und sagte, dass damals außerdem auch noch ein NS-Vergleich gezogen worden sei. Laut dem Anwalt seien diese Aussagen eindeutig „drüber“. In einem freien, demokratischen Staat habe die Regierung nicht vorzugeben, wer gut und wer schlecht sei, führte Conrad sinngemäß weiter aus. Der Anwalt sprach davon, dass Dreyer hier in politischen Aktionismus verfallen sei.

Die AfD behauptet im Zuge ihrer Argumentationslinie in Koblenz, dass durch dieses Vorgehen gegen das Gebot parteipolitischer Neutralität bei amtlichen Äußerungen verstoßen und damit das Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien verletzt worden sei. Jan Bollinger, Landesvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz, behauptete während der Verhandlung in Koblenz, dass die AfD keinesfalls Gegner des Staates sei. Vielmehr trete die Partei für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein, erklärte er.

Rechtsextremer Verdachtsfall?

Brisant ist, dass Ex-Ministerpräsidentin Dreyer für ihre Kritik damals unter anderem das Portal der Landesregierung genutzt hatte. Dreyer und die Staatskanzlei werden in Koblenz vom Mainzer Staatsrechtler und dem früheren Abteilungsleiter des Mainzer Justizministeriums, Siegfried Jutzi, vertreten. Jutzi sagte während der mündlichen Verhandlung, dass es gute Gründe für Dreyers Äußerungen aus dem Januar des vergangenen Jahres gegeben habe. Jutzi führte unter anderem den Umstand ins Feld, dass die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird.

Staatssekretär Fedor Ruhose erklärte seinerseits am Freitag, dass die Äußerungen Dreyers gerechtfertigt gewesen seien. Ruhose als Chef der Staatskanzlei verwies unter anderem auf die von Correctiv ausgelöste, bundesweite Debatte um das Wort „Remigration“. Die Demokratie sei zu diesem Zeitpunkt einer großen Belastungsprobe ausgesetzt gewesen, sagte Ruhose.