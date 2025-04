Rheinland-Pfalz. Donald Trump überzieht die Welt mit einer Politik, deren Folgen noch kaum absehbar sind. Vor allem deshalb nicht, weil sie sich ständig und in einem Tempo ändert, dass man keinen Plan in Trumps Tun erkennen kann. Sofern es diesen Plan denn überhaupt gibt.

Auch nach hundert Tagen von Trumps zweiter Amtszeit – dem klassischen Zeitpunkt für eine erste Bilanz – fragt sich die Welt somit: Wer ist dieser Mann, oder wer ist er geworden? Wer steht hinter ihm, was will er? Auch Experten fällt es schwer, sofortige Antworten zu geben. Aber gleichwohl sind Antworten wichtig. Weil die USA auch in Zukunft viel zu wichtig für Europa und die gesamte Welt sind, um die Suche nach Antworten einzustellen.

Auf der Suche nach Antworten

Wo will Trump im Ukrainekrieg hin? Was bezweckt er mit seiner Zollpolitik? Wird der Staatsapparat den von Elon Musk koordinierten Kahlschlag überstehen? Und woher rührt die Radikalität, mit der Trump und seiner Unterstützer zu Werke gehen? Die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz und die Rhein-Zeitung machen sich am Mittwoch, 30. April, auf die Suche nach Antworten auf diese und andere Fragen. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können dabei sein: Von 18 Uhr bis 19.30 Uhr diskutieren Juliane Schäuble, US-Korrespondentin des „Tagesspiegel“, Anna-Lena Kantrup, Transatlantik-Expertin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, und Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy-Institut der freien Universität Berlin Trumps Politik.

Moderiert wird die Debatte von David Sirakov, Leiter der Atlantischen Akademie, und Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung. Sirakov ist kürzlich selbst erneut in den USA unterwegs gewesen, um neue Eindrücke gewinnen zu können.

So kann man teilnehmen

Die Veranstaltung findet digital statt. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach einer Online-Registrierung per Mail einen Zugangscode, über den sie sich dann über ihren Browser direkt einloggen können. Die Anmeldung erfolgt über den nebenstehenden QR-Code oder unter bit.ly/100tagetrump. red