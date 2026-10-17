Drei Heimspiele, kein Tor: Schalke findet nach dem Aufstieg offensiv weiter keinen Weg. Gegen die Auswärtsspezialisten aus Mainz gerät der Aufsteiger früh unter Druck.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 bleibt nach dem Bundesliga-Aufstieg im eigenen Stadion völlig harmlos. Auch im dritten Heimspiel gelang dem Team von Trainer Miron Muslic beim 0:1 (0:1) gegen die Auswärtskönige des FSV Mainz 05 kein Tor in der heimischen Arena.

Bei den Rheinhessen war dagegen einmal mehr Verlass auf Stürmer Phillip Tietz, der mit seinem Treffer (24. Minute) das Spiel entschied. Der 29-Jährige traf saisonübergreifend in fünf Auswärtspartien in Serie.

Für das Team von Trainer Urs Fischer war es der dritte Auswärtssieg im dritten Spiel. Die letzte Auswärtsniederlage für die Mainzer liegt nun bereits mehr als acht Monate zurück. Mit dem Sieg am Samstag ging auch eine schwarze Serie zu Ende. Erstmals seit mehr als siebeneinhalb Jahren gewann Mainz wieder gegen Schalke.

Karius bewahrte Schalke vor höherem Rückstand

Ihre Auswärtsstärke stellten die Rheinhessen gleich von Beginn an unter Beweis. Schalke schien zunächst gar nicht auf dem Platz und ließ Gäste-Stürmer Sheraldo Becker bereits in den ersten 50 Sekunden zweimal auf Torhüter Loris Karius zulaufen. Beide Male rettete der ehemalige Mainzer Königsblau vor einem sehr frühen Rückstand.

Es dauerte ein paar Minuten, bis auch der Aufsteiger in der Partie angekommen war. Schalke übernahm scheinbar die Kontrolle über das Spiel, blieb aber im letzten Angriffsdrittel viel zu harmlos. Auch Sturm-Oldie Edin Dzeko (40) hatte bei seinem Startelf-Einsatz kaum Bindung zum Spiel.

Zudem zeigte der sonst so defensivstarke Revierclub einige Unstimmigkeiten in der Abwehr. Die führten letztlich auch zur Führung der Gäste. Auswärtsspezialist Tietz nutzte eine Vorarbeit von Anthony Caci eiskalt. Hierbei war Karius chancenlos. Der starke Keeper bewahrte Schalke ansonsten ein ums andere Mal vor einem höheren Rückstand zur Pause.

Schalke nach der Pause verbessert, aber weiter glücklos

Trotz des harmlosen Auftritts verzichtete Schalke-Coach Muslic zur Pause auf Wechsel. Der schwache Dzeko ging nach knapp 60 Minuten erst vom Feld – allerdings verletzungsbedingt nach einem Zusammenprall mit dem Mainzer Kacper Potulski. Für Dzeko kam Südkoreas Nationalstürmer Hee-Chang Hwang ins Spiel.

Die Schalker versuchten nun, zumindest Offensivdruck zu entwickeln. Es blieb aber dabei: In letzter Konsequenz waren die Hausherren viel zu harmlos. Mainz konterte nur noch. In der 68. Minute lief Becker erneut alleine auf Karius zu und scheiterte wieder. Diesmal setzte der Nationalstürmer Surinams den Ball am langen Pfosten vorbei und hielt Schalke so im Spiel. Auch aussichtsreiche Möglichkeiten ließen die Königsblauen aber ungenutzt.