Immer wieder Sichtungen aus der Eifel - bis aus Belgien: Lotte hat eine lange Strecke zurückgelegt. Wie ein gebratener Döner ihre gefährliche Reise beendete.

Heimersheim/St. Vith (dpa/lrs) – Nach fast vier Wochen und einer Strecke quer durch die Eifel ist eine entlaufene Hündin wieder zurück bei ihrer Besitzerin. Lotte habe eine «unglaubliche Strecke» zurückgelegt, sagt Alexandra Wolter in Bad Kreuznach und betont, wie erleichtert sie über die Rückkehr der Hündin ist.

Lotte sei am 10. September in Heimersheim im Kreis Ahrweiler entlaufen, erzählt Wolter. Es folgten «Wochen voller Angst und Unsicherheit», in denen Lotte immer wieder in der Eifel gesichtet wurde. Anfang Oktober gab es Meldungen des Dackelmischlings aus Belgien: Dort konnte Lotte dann in St. Vith in Belgien mit Hilfe einer XXL-Lebendfalle angelockt und gesichert werden. St. Vith liegt rund 90 Kilometer von Heimersheim entfernt.

«Wir haben Lotte nur dank zweier unglaublich engagierter Suchvereine wiederbekommen – einer hier in Deutschland und einer in Belgien», sagte Wolter. An vielen Orten seien Suchflyer verteilt worden. «Ganz viele Menschen haben mitgeholfen. Dafür bin ich unendlich dankbar», sagt sie.

Lotte wurde mit einem Döner angelockt

Seit ihrer Rückkehr sei Lotte sehr anhänglich und suche viel Nähe. «Was sie unterwegs alles erlebt hat, werden wir wohl nie genau erfahren.» Wolter sagt, sie sei einfach froh, dass sie wieder da ist. «Lotte bleibt bei mir und gehört zu unserer Familie.»

An der Rettung beteiligt war die Hundesuchhilfe Saving Paws aus Birresborn in der Vulkaneifel. Lotte sei letztlich mit einem gebratenen Döner angelockt worden: Als sie die 2,30 Meter lange und je ein Meter hohe und breite Falle betrat, habe sich die Tür automatisch geschlossen – Lotte war sicher.

Es sei ein unbeschreiblicher Moment gewesen, als man dies über angebrachte Livecams sah, sagt die Leiterin der Saving Paws, Carina Niesen. «Und genau für solche Augenblicke machen wir diese Arbeit: damit die Hunde ihre gefährliche Reise beenden und wieder in Sicherheit kommen.»

Alle Beteiligten hätten sehr viel Glück gehabt, sagt Niesen. Lotte sei zwischendurch auch auf Kreisverkehren gesichtet worden. Und auf einer belgischen Autobahn bei St. Vith sei sie auch herumgelaufen. Mit im Boot sei auch die Hundesuchhilfe Eupen in Ostbelgien gewesen.