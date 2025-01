Debatte in Rheinland-Pfalz Handyverbot an Schulen? Land hat andere Pläne Sebastian Stein 30.01.2025, 06:00 Uhr

i Wie sollen Schulen mit der Handynutzung von Schülern umgehen? Darüber wird kontrovers diskutiert. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Befürworter eines Handyverbots an Schulen versprechen sich weniger Mobbing und mehr Konzentration. Wie steht Rheinland-Pfalz zu einer landeseinheitlichen Regelung?

In Kanada, Frankreich und Großbritannien ist das Handy an vielen Schulen tabu. Australien hat unter 16-jährigen Jugendlichen sogar die Social-Media-Nutzung komplett verboten. Und in Deutschland? Hier ist grundsätzlich noch alles erlaubt, sofern nicht einzelne Schulen eigene Pläne verfolgen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen