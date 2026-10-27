Kurioses
Handy fällt von Anhänger – großer Rettungseinsatz
Rettungswagen
Der Rettungsdienst erwartete einen Unfall - aber da war nur ein herrenloses Handy. (Symbolbild)
Marcel Kusch. DPA

Das Handy eines Mannes liegt vergessen auf einem Anhänger - und fällt während der Fahrt herunter. Was für Folgen das haben würde, ahnte der Besitzer nicht.

Lesezeit 1 Minute

Euscheid (dpa) – Ein auf einem Anhänger vergessenes Handy hat in der Eifel einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Das Telefon sei während der Fahrt zwischen Lünebach und Euscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) von dem Anhänger gefallen, teilte die Polizei mit.

Durch die Erschütterung wurde demnach die Unfallerkennungsfunktion des Geräts ausgelöst – und damit eine automatische Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Mann, dem das Handy gehörte, bemerkte laut einem Sprecher von alldem nichts und fuhr weiter.

30 Feuerwehrleute, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei rückten nach der Alarmierung um 16.21 Uhr umsonst aus. Der Besitzer des Handys wurde ermittelt, wie der Sprecher sagte. Er muss demnach wegen des Vorfalls vonseiten der Polizei nicht mit Konsequenzen rechnen.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-903083/1

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