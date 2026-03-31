In sechs von sieben Handwerksbranchen in Rheinland-Pfalz stiegen nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2025 die Umsätze. Gleichzeitig sank die Zahl der Beschäftigten in den meisten Bereichen.

Bad Ems (dpa/lrs) – Das Handwerk in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr höhere Umsätze erzielt als im Jahr zuvor. Gleichzeitig ging die Zahl der Beschäftigten zurück, wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mitteilte.

Die vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes Bad Ems zeigen die Entwicklung für sieben Gewerbegruppen im Handwerk. Demnach stiegen die nominalen Umsätze, also jene ohne Preisbereinigung, 2025 um 0,8 Prozent im Vergleich zu 2024. Konkret erzielten im Jahr 2025 sechs der sieben Gruppen im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Umsatz.

Den stärksten prozentualen Zuwachs konnte das Gesundheitsgewerbe mit einem Plus von 4,4 Prozent verzeichnen. Dahinter folgt das Lebensmittelgewerbe (plus 2,5 Prozent). Die Erlöse im Bauhauptgewerbe stiegen nach Angaben des Landesamtes um 1,6 Prozent, im Handwerk für den gewerblichen Bedarf um 0,4 Prozent und im Kraftfahrzeuggewerbe um 0,9 Prozent. Eine Ausnahme bildet das Ausbaugewerbe: Dort gingen die Umsätze um 0,6 Prozent zurück.

Rückgang der Beschäftigten

Nach den vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes verringerte sich die Zahl der Beschäftigten im Handwerk in Rheinland-Pfalz um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. So waren die Beschäftigungszahlen 2025 in fünf der sieben Gewerbegruppen rückläufig.

Besonders deutlich zeigte sich das im Baugewerbe: Im Ausbaugewerbe sank die Zahl der Beschäftigten um 3,1 Prozent, im Bauhauptgewerbe um drei Prozent. Nur im Gesundheitsgewerbe (plus 0,5 Prozent) und im Kraftfahrzeuggewerbe (plus 0,2 Prozent) nahm die Zahl der Arbeitskräfte leicht zu.