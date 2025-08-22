Die Ermittlungen laufen wegen Mordes. Wegen seiner Verletzungen bleibt der Tatverdächtige zunächst noch im Krankenhaus.

Saarbrücken (dpa) – Gegen den Tatverdächtigen, der im saarländischen Völklingen einen Polizisten getötet haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der 18-Jährige bleibe wegen seiner Verletzungen aber zunächst noch im Krankenhaus, sagte Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean.

Wegen der tödlichen Schüsse auf den Mann ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Mordes. Nach derzeitigem Stand der Ermittler ist davon auszugehen, dass der 18-Jährige auf insgesamt drei Polizisten schoss, um nicht als Täter für den vorherigen Tankstellenüberfall identifiziert zu werden.

Außerdem wird dem Verdächtigen zweifacher versuchter Mord sowie besonders schwerer Raub wegen des vorherigen Tankstellenüberfalls vorgeworfen. Ein 34 Jahre alter Polizeibeamter wurde bei der Tat getötet.