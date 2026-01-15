Schöffen sind ein wichtiger Bestandteil des Rechtssystems. Sie sind ehrenamtliche Richter und tragen entsprechende Verantwortung. Dazu gehört auch, Beweismittel in Augenschein zu nehmen – selbst wenn es sich um Kinderpornografie handelt.
Lesezeit 2 Minuten
Jüngst schockierte am Landgericht Koblenz ein Prozess, in dem es um den sexuellen Missbrauch von zwei zweijährigen Kindern ging. Zwei Männer standen vor Gericht und wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Inhalt der Verhandlungen waren auch große Mengen kinderpornografischer Bilder und Videos, die im Besitz der beiden Angeklagten gefunden wurden.