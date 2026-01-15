Missbrauchsprozess in Koblenz Haben Schöffen Anspruch auf Seelsorge? Kim Fauss 15.01.2026, 17:00 Uhr

i Zu den Beweismitteln, die auch die Schöffen am Gericht in Augenschein nehmen müssen, gehören manchmal auch Kinderpornografische Inhalte. Wie der Umgang mit der Ansicht solch erschreckender Bilder am Landgericht Koblenz gehandhabt wird, erklärt Pressesprecherin Eva Maria Kahn. Kevin Rühle

Schöffen sind ein wichtiger Bestandteil des Rechtssystems. Sie sind ehrenamtliche Richter und tragen entsprechende Verantwortung. Dazu gehört auch, Beweismittel in Augenschein zu nehmen – selbst wenn es sich um Kinderpornografie handelt.

Jüngst schockierte am Landgericht Koblenz ein Prozess, in dem es um den sexuellen Missbrauch von zwei zweijährigen Kindern ging. Zwei Männer standen vor Gericht und wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Inhalt der Verhandlungen waren auch große Mengen kinderpornografischer Bilder und Videos, die im Besitz der beiden Angeklagten gefunden wurden.







