Auch am Ostermontag haben Friedensaktivisten in Rheinland-Pfalz gegen Krieg und Gewalt demonstriert. Am Abschluss der diesjährigen Ostermärsche in Büchel beteiligten sich gut 300 Menschen.

Büchel (dpa/lrs) – Zum Abschluss der Ostermärsche haben am Ostermontag erneut Hunderte Menschen in Rheinland-Pfalz demonstriert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich gut 300 Menschen an einem Marsch der Friedensbewegung am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell). Vor dem Haupttor sollte dort am Nachmittag eine Kundgebung stattfinden. Unbestätigten Angaben zufolge sollen an dem Fliegerhorst US-Atomwaffen lagern. Ein Polizeisprecher sprach von einem friedlichen Verlauf. Zu der Veranstaltung hatten kirchliche Gruppen aufgerufen.