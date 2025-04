Auch am Ostermontag haben Friedensaktivisten in Rheinland-Pfalz gegen Krieg und Gewalt demonstriert. Am Abschluss der diesjährigen Ostermärsche in Büchel beteiligten sich gut 300 Menschen.

Büchel (dpa/lrs) - Zum Abschluss der Ostermärsche haben am Ostermontag erneut Hunderte Menschen in Rheinland-Pfalz demonstriert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich gut 300 Menschen an einem Marsch der Friedensbewegung am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell). Vor dem Haupttor sollte dort am Nachmittag eine Kundgebung stattfinden. Unbestätigten Angaben zufolge sollen an dem Fliegerhorst US-Atomwaffen lagern. Ein Polizeisprecher berichtete von einem friedlichen Verlauf. Zu der Veranstaltung hatten kirchliche Gruppen aufgerufen.

Bereits an Karsamstag hatten zahlreiche Menschen in Rheinland-Pfalz, im Saarland und im benachbarten Hessen an traditionellen Ostermärschen teilgenommen. So zählte die Polizei bei einem gemeinsamen Mainz-Wiesbadener Ostermarsch unter dem Motto «Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt» etwa 400 Teilnehmer. Veranstalterin war die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz-Wiesbaden (DFG-VK). Auch in Kaiserslautern und Saarbrücken protestierten Menschen.

Zentrale Themen der Ostermärsche sind traditionell die Forderung nach Abrüstung und einer atomwaffenfreien Welt sowie nach der Beendigung von Kriegen, etwa in der Ukraine und in Israel. In diesem Jahr richteten sich die Ostermärsche besonders an die neue Regierung, hatte Kristian Goll vom Netzwerk Friedenskooperative mit Blick auf die künftige schwarz-rote Koalition erklärt. Von ihr werde gefordert, dass Deutschland «friedensfähig statt kriegstüchtig wird». Das gelte insbesondere für den Kurs in der Ukraine-Politik.

Die Friedens- und Zukunftswerkstatt in Frankfurt machte einen größeren Zulauf als zuletzt für die Ostermärsche in einigen Städten aus. Allerdings sind die Ostermärsche inzwischen deutlich kleiner als auf dem Höhepunkt der Bewegung zu Beginn der 1980er Jahre.