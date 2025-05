Grüne ziehen mit Umweltministerin Eder in den Wahlkampf

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Grünen ziehen mit Umweltministerin Katrin Eder in den Landtagswahlkampf. Eder wurde mit einem Ergebnis von 94,6 Prozent bei der Landesdelegiertenversammlung in Idar-Oberstein auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Die 48-Jährige ist damit die Spitzenkandidatin der Partei für die Landtagswahl im März nächsten Jahres. Bei der Wahl gab es keine Gegenkandidatur für Eder.

Die Grünen hatten bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im Jahr 2021 ein Ergebnis von 9,3 Prozent der Stimmen erzielt. Das war das zweitbeste Ergebnis der Partei bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Nach der SPD und der CDU landeten die Grünen damit auf Platz drei. Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr erzielten die Grünen in Rheinland-Pfalz ein Ergebnis von 10,3 Prozent der Stimmen.