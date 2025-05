Grüne in Rheinland-Pfalz wählen Landesliste

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Grünen wählen ihre Landesliste für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Auf dem Spitzenplatz kandidiert bei der Landesdelegiertenversammlung an diesem Wochenende in Idar-Oberstein (ab 10.00 Uhr) Umweltministerin Katrin Eder. Für die Plätze zwei und drei treten Landtagsfraktionschefin Pia Schellhammer und Integrationsministerin Katharina Binz an.

Zum Auftakt des zweitägigen Treffens mit rund 300 Delegierten wird auch der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaszak erwartet. Die rheinland-pfälzischen Grünen haben mehr als 7.800 Mitglieder – ein Zuwachs von 1.100 Personen seit Jahresbeginn.