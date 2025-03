Die Grünen bestätigten im Dezember ihr Landesvorsitzenden-Duo für zwei Jahre. Ganz so lange wird die Amtszeit von Co-Parteichef Paul Bunjes vermutlich aber gar nicht gehen. Denn Bunjes dürfte vorher in den Landtag kommen – und dort will er bleiben.

Die rheinland-pfälzischen Grünen haben erst im Dezember auf einem Parteitag in Idar-Oberstein ihr Landesvorsitzenden-Duo, bestehend aus Natalie Cramme-Hill (Trier) sowie Paul Bunjes (Kaiserslautern), im Amt bestätigt. Nun ist klar, dass die beiden Grünen-Co-Parteichefs vermutlich nicht die volle Amtszeit von zwei Jahren zusammen wahrnehmen werden. Paul Bunjes könnte vorher seinen Posten aufgeben. Dafür gibt es zwei Gründe.

Denn erstens hat der Mainzer Landtagsabgeordnete Daniel Köbler am Montag – wie es erwartet worden war – seine Kandidatur für das Amt des Mainzer Bürgermeisters bekannt gegeben. Die Mainzer Grünen unterstützen Köbler, der seit 2011 im Landtag sitzt und deren Fraktionsvorsitzender war, nach Angaben der Partei einmütig. Köbler soll im Februar 2026, also einen Monat vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl, Günter Beck ablösen. Der Bürgermeister und Dezernent für Finanzen, Beteiligungen und Sport scheidet aus Altersgründen aus dem Amt aus.

i Daniel Köbler sitzt seit rund 15 Jahren für die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag. Andreas Arnold/dpa

Bevor Köbler neuer Bürgermeister und Finanzdezernent wird, müssen allerdings noch ein paar Hürden genommen werden: So müssen die Mainzer Grünen den 43-Jährigen bei einer Mitgliederversammlung am 10. April noch offiziell nominieren. Über Becks Nachfolge entscheidet dann endgültig der Mainzer Stadtrat in einer Sondersitzung am 21. Mai.

Wird Landtagsabgeordneter Köbler Mainzer Bürgermeister, rückt Grünen-Parteichef Paul Bunjes nach Informationen unserer Zeitung für ihn in den Landtag nach. Zu einer klaren und deutlichen Antwort, die das bestätigt, konnten sich die Grünen am Montag samt neuem Parteisprecher nicht durchringen. Bunjes müsste jedenfalls dann – streng genommen – sein Parteiamt abgeben, denn die Grünen-Satzung sieht eine strikte Trennung zwischen Amt und Mandat vor. Das hat der Grünen-Co-Chef aber offenbar nicht vor.

Vielmehr kündigt er auf Anfrage unserer Zeitung an, dass er sich bei der Landtagswahl am 22. März 2026 in seinem Heimatwahlkreis Kaiserslautern für den Landtag bewerben werde – und auch eine Kandidatur für die Landesliste anstrebe. Bunjes steht seit 2022 gemeinsam mit Cramme-Hill an der Spitze der rheinland-pfälzischen Grünen. Für die ersten drei Listenplätze sind Umweltministerin Katrin Eder, Landtagsfraktionschefin Pia Schellhammer sowie Familienministerin Katharina Binz vorgesehen.

Als er 2022 für das Amt des Landesvorsitzenden angetreten sei, sei er davon ausgegangen, in der laufenden Wahlperiode nicht in das Parlament nachzurücken, erklärt sich Bunjes. Dieses Amt werde er bis zur Landtagswahl ausführen, den Wahlkampf mit der Partei und der grünen Spitzenkandidatin Katrin Eder sowie dem Landesvorstand bestreiten „und nicht einen Monat vor der Landtagswahl für ein Landtagsmandat mit einer Restlaufzeit von etwa drei Monaten aufgeben“. Sollte er in das Landesparlament gewählt werden, werde er seinen Posten als Co-Parteichef „selbstverständlich“ nach einem geordneten Verfahren an einen Nachfolger übergeben, teilt Bunjes unserer Zeitung mit.