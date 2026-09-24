Nach Vorlage der Ergebnisse zur Sonderprüfung beim Forschungszentrum Cispa in Saarbrücken folgt eine wichtige Personalie. Was dahintersteckt.

Berlin/Saarbrücken (dpa) – Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse einer Sonderprüfung beim renommierten Forschungszentrum für IT-Sicherheit Cispa in Saarbrücken verlässt der wissenschaftliche Geschäftsführer Michael Backes das Zentrum. Backes und das Cispa hätten sich einvernehmlich getrennt, teilten der Bund und das Saarland als Gesellschafter des Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit mit.

«Beide Seiten haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Zukunft des international aufgestellten Forschungszentrums gestaltet werden soll», hieß es in einer Mitteilung. Die Gesellschafter dankten dem Gründungsdirektor für den erfolgreichen Aufbau des Cispa «als weltweit angesehene und herausragende Helmholtz-Forschungseinrichtung».

Das Zentrum hat nach Einschätzung externer Prüfer Daten und Geschäftsgeheimnisse unzureichend geschützt und «mit risikobehafteten Personen und Institutionen aus der Volksrepublik China kooperiert und publiziert». Die Prüfung war nach Berichten über mögliche Sicherheitsmängel bei der Zusammenarbeit mit China im Juni veranlasst worden.

Backes war während Untersuchung freigestellt

In ihrem Abschlussbericht kommen die Prüfer zu dem Schluss, dass der Abfluss sicherheitsrelevanter Erkenntnisse weder bestätigt noch ausgeschlossen werden könne. Die bei Cispa vorhandene Datenlage lasse keine gesicherten Aussagen dazu zu.

Die Erkenntnisse über die Zugangsmöglichkeiten zum Forschungsnetzwerk des Instituts zeigten aber, dass ein Abfluss sicherheitsrelevanter Erkenntnisse jederzeit möglich war. Backes war bis zum Abschluss der Untersuchung freigestellt worden.