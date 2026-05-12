Schnieders Personalkarussel Wen die CDU zur ADD, zur SGD und zu Lotto entsendet dpa, Sebastian Stein 12.05.2026, 17:30 Uhr

i Gruppenselfie zur Feier diverser Beförderungen im CDU-Personalkarussell (von links): die künftige Staatssekretärin Kristina Brixius, der Abgeordnete Dennis Junk, Joachim Rodenkirch, derzeit noch Bügermeister in Wittlich, sowie der Bitburger Landrat Andreas Kruppert. Sebastian Stein

Neben den Ministerien besetzt die CDU auch die Landesbehörden neu. Zwei Funktionsträger aus der Region Trier profitieren. Im Kreis Bitburg-Prüm und der Stadt Wittlich werden dadurch Neuwahlen fällig. Und auch bei Lotto in Koblenz gibt es Bewegung.

Die CDU wird ab kommender Woche die führende Rolle in der rheinland-pfälzischen Landesregierung übernehmen. Der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder besetzt in diesem Zuge nicht nur fünf Ministerien, sondern auch zwei Landesbehörden neu.Dabei bedient sich der Eifeler beim kommunalen Personal aus der Trierer Region.







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